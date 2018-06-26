فرنسا و الدانمارك تتعادلان (0-0) و البيرو تفوز على استراليا (2-0)

26/06/2018 - 17:55

اكتفى المنتخب الفرنسي بالتعادل السلبي مع نظيره الدانماركي في المقابلة التي جمعت بينهما هذا الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة  الثالثة في مونديال 2018

ورغم هذا التعادل السلبي الأول من نوعه في مونديال روسيا بعد 36 مباراة كاملة فقد تأهل الفريقان إلى الدور ثمن النهائي بسبع نقاط لفرنسا  متبوعة بالدانمارك وبخمس نقاط  فيما حققت البيرو الفوز على أستراليا (2-0)و سجلت أول هدف لها منذ مونديال إسبانيا 1982  لتجمع بذلك ثلاث نقاط وتودع الدورة مع استراليا التي اكتفت بنقطة واحدة.

وافتتح أندريه كاريو التسجيل في الدقيقة 18 من تسديدة قوية من خارج منطقة  الجزاء قبل أن يضيف قائد الفريق باولو غوريرو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

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