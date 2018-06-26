الخبير ريمي بولوا: الجزائر بلد غني بتراثه ومعالمه السياحية

في إطار التعاون الجزائري مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم الخبير والمستشار في منظمة السياحة العالمية ريمي بولوا بزيارة للجزائر تستغرق عدة أسابيع للوقوف على قطاع السياحة بالجزائر.

وسيقوم ريمي بولوا بإعداد تقرير مفصل عن المقومات السياحية في الجزائر من خلال لقاءات متعددة مع خبراء و حرفيين ومستثمرين وكل من له علاقة بقطاع السياحة في الجزائر.

وخلال لقاء جمعه هذا الثلاثاء بمقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية بصحفيين من عدة عناوين بالإضافة إلى الصحافة المسموعة والمرئية استعرض بولوا معطيات عن واقع السياحة من خلال نظرة الإعلام إلى هذا القطاع.

و ابدي ريمي بولوا إعجابه الكبير بالإمكانيات السياحية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر والتي قل نظيرها في العالم.

وأوضح في هذا الصدد"أن الجزائر بلد غني بمعالمه السياحية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني وان التراث الجزائري هو الاثرى في العالم بعد التراث الروماني وان مثل هذه العامل من شانه الدفع بالقطاع إلى الأمام".

وسيواصل الخبير ريمي بولوا جولته إلى مدينة قسنطينة ثم وهران ضمن إستراتجية ينتهجها هذا الخبير للتسويق لصورة الجزائر كوجهة سياحية بامتياز

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية/ توفيق بوسكين