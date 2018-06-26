بوعزغي يترأس اجتماعا لإطارات سلطة مراقبة الصحة النباتية

ترأس وزير الفلاحة و التمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزغي اليوم الثلاثاء بالجزائر اجتماع ضم اطارت سلطة مراقبة الصحة النباتية حيث تم خلاله التأكيد على ضرورة دعم الإجراءات المسهلة التي اقرها القطاع لتأطير ومرافقة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية حسبما أفاد به بيان للوزارة .

وقد حضر هذا الاجتماع اطارت من الوزارة الوصية و المفتشين المتخصصين في مجال الصحة النباتية لكل الولايات و كذا نظراءهم الناشطين على مستوى المعابر البرية البحرية و الجوية حسب ذات المصدر.

و يدخل هذا الاجتماع في اطار تنقيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية للفلاحة التي تم تنظيمها شهر ابريل الماضي تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بضرورة تدعيم الاجراءات المسهلة التي اقرها القطاع لتأطير و مرافقة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية نحو الخارج.

و ذكر المصدر في هذه المناسبة بالدور الجوهري الهام الذي تلعبه مصالح مراقبة الصحة النباتية في التطوير المستدام للقطاع الفلاحي و كذا في مراقبة المنتجات الفلاحية الموجهة لتصدير و ذلك عن طريق السهر على اخترام مقاييس الصحة النباتية المعتمدة في الدول المستوردة .

و تدخل هذه التدابير المتخذة في هذا المجال في اطار سعي الحكومة لتطوير الصادرات خارج المحروقات التي من شانها أن تضمن ايرادات مهمة بالعملة الصعبة.

و أشار المصدر الى ان وزارة الفلاحة سبق و ان اتخذت العديد من الإجراءات تهدف الى تطوير نشاط التصدير و من ضمنها المراقبة المنتظمة للمحاصيل الفلاحية في مواقع الانتاج ما يجعل عبورها عبر نقاط الشحن عبر الحدود للتصدير سهلا و لا يتطلب سوى اجراءات ادارية بسيطة .