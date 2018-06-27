كازنوس: آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية للعمال غير الاجراء يوم الـ 30 جوان

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء هذا الأربعاء أن آخر أجل لدفع الاشتراكات السنوية قد حدد يوم الـ30 جوان 2018.

ولهذا الغرض دعا الصندوق في بيان له منتسبيه من العمال غير الاجراء الى "اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب زيادات التأخير والاستفادة من مختلف الامتيازات التي يقدمها بما في ذلك التقاعدي بطاقة الشفاء المرضى الوفاة...".

واوضح الصندوق ان شبابيك الاشتراك تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع بما فيها الجمعة الـ 29 جوان والسبت الـ 30 جوان 2018 من اجل توفير أحسن الخدمات في أحسن الظروف.