رضوان بن عطاء الله للإذاعة : الترويج لوجهة الجزائر بعرض المنتجات التقليدية في موسم السياحة الصحراوية

احتضنت غرفة الصناعة التقليدية والحرف بولاية الأغواط اللقاء الجهوي لغرف الجنوب لتقييم البرنامج الترقوي الخاص بالسياحة الصحراوية لموسم 2017 /2018.

وتضمن اللقاء، الذي حضره جميع الفاعلين في الحقل السياحي بولايات الجلفة والأغواط وغرداية والمسيلة والبيض وإليزي وأدرار وتمنراست والوادي وبشار، عرض النتائج المحققة والعمليات الترقوية المنجزة خلال الموسم الحالي، وكذا البرنامج المسطر للموسم المقبل.

وأوضح المدير المركزي المكلف بترقية الصناعات التقليدية رضوان بن عطاء الله أن الهدف الذي تعمل من أجله وزارة السياحة والصناعات التقليدية هو الترويج لوجهة الجزائر على أن تكون منتوجات الصناعات التقليدية حاضرة بقوة خلال موسم السياحة الصحراوية الذي يمتد من شهر مايو إلى أكتوبر من كل سنة ومرافقة زيارات الأجانب وحتى السياح المحليين.