منح 1000 دفتر حج إضافي بقرار من رئيس الجمهورية

27/06/2018 - 17:26

تم منح 1000 دفتر حج اضافي لفائدة  المواطنين و المواطنات المعنيين بأداء فريضة الحج لموسم 2018 و ذلك بقرار من  رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, سيتم توزيعها على جميع ولايات الوطن,  حسب ما أورده هذا الأربعاء بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و  التهيئة العمرانية.

و جاء في البيان "تنهي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة  العمرانية إلى علم المواطنين و المواطنات, أنه و بقرار من فخامة رئيس  الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, قد تم منح ألف (1000) دفتر حج اضافي,  لفائدة المواطنين و المواطنات المعنيين بأداء فريضة الحج لموسم 2018 سيتم  توزيعها على جميع ولايات التراب الوطني".

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