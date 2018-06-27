منح 1000 دفتر حج إضافي بقرار من رئيس الجمهورية

تم منح 1000 دفتر حج اضافي لفائدة المواطنين و المواطنات المعنيين بأداء فريضة الحج لموسم 2018 و ذلك بقرار من رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, سيتم توزيعها على جميع ولايات الوطن, حسب ما أورده هذا الأربعاء بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

و جاء في البيان "تنهي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية إلى علم المواطنين و المواطنات, أنه و بقرار من فخامة رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, قد تم منح ألف (1000) دفتر حج اضافي, لفائدة المواطنين و المواطنات المعنيين بأداء فريضة الحج لموسم 2018 سيتم توزيعها على جميع ولايات التراب الوطني".