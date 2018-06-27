ألمانيا تودع المونديال والسويد و المكسيك تعبران للدور التالي

ودع المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم منافسات النسخة الحالية من الدور الأول هذا الأربعاء بعد خسارته المفاجئة اما كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين في ختام مباريات المجموعة السادسة بمونديال روسيا.

واخفق لاعبو ألمانيا في هز شباك كوريا الجنوبية التي حصدت اليوم أول 3 نقاط لها في المجموعة .

وسجلت كوريا في الوقت بدل الضائع هدفًا عن طريق كيم يونج جون قبل أن يسجل سون هيونج مين الهدف الثاني لبلاده.

وكان المنتخب السويدي قد فاز على نظيره المكسيكي بثلاثية نظيفة ليؤمن صدارة المجموعة بست نقاط وكذلك تتأهل المكسيك ثانية بست نقاط فيما ودعت ألمانيا البطولة بثلاث نقاط في ذيل جدول الترتيب وهو نفس رصيد كوريا التي تتفوق في فارق الاهداف .

ومنذ مونديال 2002 وبطل العالم يخرج من الدور الأول للنسخة التالية. لكنها المرة الأولى منذ مونديال 1938 التي تخرج فيها ألمانيا من الدور الأول بالبطولة.