نهائي الكأس الممتازة العسكرية 2018: فريق قيادة الدرك الوطني يتوج باللقب

توج فريق قيادة الدرك الوطني "ق.د.و" بالكأس الممتازة العسكرية لكرة القدم 2018، إثر تفوقه على فريق الناحية العسكرية الأولى "ن.ع.1" بضربات الترجيح (4-3)، عقب نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل (1-1)، اليوم الأربعاء بملعب مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد "مسعود بوجريو" ببن عكنون (الجزائر).

ولم يرقى اللقاء النهائي إلى المستوى الفني المطلوب بين "ن.ع.1" حامل لقب البطولة وكأس الجزائر 2018، و "ق.د.و" صاحب المركز الثاني في البطولة، سيما بعد توقف الفريقين عن المنافسة لوقت طويل.

ودخلت التشكيلتان أطوار المواجهة بحذر شديد، حيث انتظرنا إلى غاية الدقيقة (12)، لرؤية أول محاولة صريحة من جانب عناصر الدرك الوطني، التي انطلقت في هجمة سريعة واللاعب بولرباق يقذف بقوة من حدود الـ 25 متر، لكن حارس الفريق المنافس ينقذ الموقف بصعوبة.

ليكسب لاعبوا فريق قيادة الدرك الثقة في أنفسهم وواصلوا الضغط الهجومي الذي أتى بثماره في الدقيقة (26)، حينما استغل المهاجم الخطير عبد الكريم بولرباق، كرة مرتدة من دفاع المنافس، ليفتتح باب التهديف إثر تسديدة من داخل منطقة العمليات (1-0).

رد فعل تشكيلة الناحية العسكرية الأولى جاء بعد خمس دقائق فقط، بواسطة المتألق عبد القادر تواري، الذي فشل في إسكان الكرة في شباك حارس الدرك الوطني الشاغرة.

وحملت الدقيقة (40) هدف التعديل لزملاء القائد إبراهيم الصيد، فبعد عمل جماعي منسق، وجه محمد أمين سلام، تسديدة مركزة من حدود منطقة الـ 18 متر، سكنت شباك المنافس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل (1-1) .

وشهدت المرحلة الثانية انخفاض كبير في وتيرة اللعب وبدى الإرهاق على عناصر الفريقين، سيما من جانب لاعبي الفريق الناحية العسكرية الأولى، وهو ما يفسره ابتعاد الفريقين عن المنافسة الرسمية منذ فترة طويلة، حيث انتهت البطولة العسكرية في نهاية شهر أفريل ونهائي الكأس العسكرية لُعب في الفاتح ماي.

كما أثرت درجة الحرارة المرتفعة على مردود اللاعبين فوق أرضية الميدان، خاصة وأن اللقاء انطلق في حدود الساعة 16:10.

وأعلن الحكم نهاية المباراة في وقتها الرسمي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) ، ليلجأ الفريقان لضربات الترجيح التي ابتسمت لفريق قيادة الدرك الوطني (4-3)، الفائز بلقب الكأس الممتازة العسكرية لكرة القدم لسنة 2018، على حساب فريق الناحية العسكرية الأولى، حامل ثنائية البطولة والكأس.

وحضر اللقاء النهائي مدير الرياضة العسكرية العميد عمر قريش، الذي سلم الميداليات للاعبي الفريقين والكأس الممتازة لقائد فريق قيادة الدرك الوطني.