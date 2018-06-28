جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف: لجنة التحكيم تجري عملية تقييم لتحضيرات الطبعة الرابعة

اجتمعت لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف هذا الأربعاء لإجراء تقييم لأشغال إطلاق الطبعة الرابعة للجائزة و التي عنون موضوعها هذه السنة بـ"العيش معا في سلام"، حسبما أكدته لجنة التحكيم في بيان لها.

و أكدت اللجنة بأنها "اتخذت كل الإجراءات الضرورية لتمكين و تسهيل تسليم ومعالجة وكذا دراسة و تقييم كل الترشحات المندرجة في إطار الفئات المحددة من طرف الجائزة و تبقى مجندة للإنجاح هذه الجائزة.

و أوضحت لجنة التحكيم بأن موضوع الطبعة الرابعة "يندرج في إطار التاريخ الحديث لبلدنا و القيم الدائمة للسلم و التسامح و الانفتاح و التضامن المنبثقة من العمق التاريخي لأمتنا"، مشيرا إلى أنه تم اختياره بعد إقرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ليوم 16 ماي من كل سنة "يوما دوليا للعيش معا" باقتراح من الجزائر.

و أشار إلى أن"هذا الموضوع سيفتح المجال لمعالجة إعلامية ثرية و متنوعة و لآفاق مواضيع صحفية على الصعيد التاريخي و السياسي و الديني و التربوي و الثقافي و البيئي و الاجتماعي و الاقتصادي على الصعيدين الوطني و الدولي".

و دعت لجنة التحكيم جميع الصحافيين المحترفين إلى "مشاركة كبيرة في جميع هذه الميادين التي يغطيها موضوع "العيش معا في سلام".

و تتكون لجنة التحكيم لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف من 11 عضوا و هم مولود عاشور (رئيس اللجنة) و احمد بن زليخة و جمال بوعجيمي و احمد حمدي وعاشور شرفي و حميدو بن عماري و موسى بودهان و جهيدة ميهوبي و محمد زبدة و عبد الوهاب جاكون و ناصرية آيت صلحات.