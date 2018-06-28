مونديال 2018 : سويسرا تتعادل كوستاريك بهدفين وتحجز البطاقة الثانية لدور ثمن النهاية

حجز المنتخب السويسري بطاقة دور ثمن نهاية كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بروسيا ي بتعادله مع نظيره الكوستاريكي 2-2 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء في نيجني نوفغورود في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل هدفي منتخب سويسراي اللاعبان بليريم دزيمايلي (31) ويوسيب درميتش (88) فيما وقع هدفي كوستاريكا كل من كندال واستون (56) والحارس السويسري يان سومر (3+90 خطأ في مرمى فريقه).

ودخلت سويسرا إلى المباراة وفي رصيدها 4 نقاط من تعادل مع البرازيل (1-1) وفوز على صربيا (2-1)ي ورفعته إلى 5 بتعادلها مع ممثلة الكونكاكاف التي كانت خارج حسابات التأهل.

وتلعب سويسرا الثلاثاء المقبل في سان بطرسبورغ في ثمن النهائي الثاني لها تواليا والرابع في اخر 5 مشاركات (1994 و2006 و2014 و2018)ي مع السويد التي تصدرت المجموعة السادسة أمام المكسيك بفوزها في وقت سابق اليوم على الأخيرة 3-0.