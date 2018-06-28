مونديال روسيا : البرازيل تهزم صربيا وتتصدر المجموعة الخامسة

حقق المنتخب البرازيلي فوزا مستحقا على نظيره الصربي (2-صفر) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاربعاء بالعاصمة موسكو في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الخامسة ضمن منافسات كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا في روسيا وتستمر حتى الخامس عشر من جويلية المقبل، حيث سجل باولينيو جونيور وتياجو سيلفا الهدفين في الدقيقتين (36 و68).

وانفرد منتخب البرازيل الساعي لاستعادة لقب بطولة كأس العالم الغائبة عن خزائنه منذ 16 عاماي بصدارة المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا ليتأهلا سويا لدور الستة عشري في حين تجمد رصيد صربيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث لتودع المسابقة مبكرا برفقة منتخب كوستاريكا الذي تذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة اثر تعادله اليوم مع سويسرا (2-2).

وضربت البرازيل صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمونديال برصيد خمسة ألقاب موعدا في دور الستة عشر مع منتخب المكسيك ثاني المجموعة السادسة يوم الإثنين المقبل فيما يواجه منتخب سويسرا نظيره السويدي أول المجموعة السادسة يوم الثلاثاء المقبل .