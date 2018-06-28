المدير التجاري للجوية الجزائرية للإذاعة: بيع أزيد من 11 ألف تذكرة لرحلات الحج

28/06/2018 - 10:36

كشف المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية زهير هواوي عن حجز أزيد من 11 ألف تذكرة لتنقل الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج 2018، مضيفا أن جميع الترتيبات التنظيمية تسير على أحسن ما يرام.

وأوضح زهير هواوي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن العملية التي انطلقت في العاشر جوان الجاري أسفرت عن بيع أزيد من 11 ألف تذكرة للحجاج، مشيرا إلى أن أغلب هذه التذاكر خاصة بالرحلات التي ستتم مع الديوان الوطني للحج والعمرة، داعيا الوكالات السياحية التي تتولى عملية نقل الحجاج إلى الإسراع في تقديم الجوية الجزائرية بعدد زبائنها من الحجاج لتنظيم عمل النقل على حد تعبيره.

من جهة ثانية أكد المتحدث أن الجوية الجزائرية شرعت في توسيع نظام الحجز مشيرا إلى أن انطلاق خدمات الدفع الإلكتروني ستكون جاهزة ابتداء من سبتمبر المقبل.

المصدر:الإذاعة الجزائرية

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