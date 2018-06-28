إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سّلم الإرهابي المسمى "راجع حافظ بن شيخ" المكنى "يوسف"نفسه أمس الاربعاء للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته سلاح من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة،حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود الفعالة لقوات الجيش الوطني الشعبي في بسط الأمن والاستقرار عبر مختلف أنحاء البلاد سّلم الإرهابي المسمى "راجع حافظ بن شيخ" المكنى "يوسف" نفسه يوم الـ27 جوان 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة.

الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة".

وفي نفس السياق وبفضل استغلال المعلوماتي ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر دورية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي الجنوبي بعين قزام رشاشا ثقيلا عيار 12,7 ملم وقاذف صاروخيRPG-7 وقذيفة صاروخية وحشوة دافعة وماسورة خاصة بالرشاش الثقيل عيار 12,7 ملم وكمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات وأغراض أخرى.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام محاولة تهريب (3,575) طن من المواد الغذائية في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران/ن.ع.2 تاجر مخدرات بحوزته (3270) قرص مهلوس.

كما تم توقيف (25) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان، حسب نفس المصدر.