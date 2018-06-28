هدى فرعون: نقص خدمات توزيع الطرود سببه قلة الموارد البشرية

أرجعت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ايمان هدى فرعون تدهور خدمات توزيع الطرود على مستوى مؤسسات البريد إلى قلة الموارد البشرية ،حيث سجل القطاع تقاعد أزيد من 5000 عامل في المجال خلال سنتين.

وخلال ردها على سؤال لأحد النواب في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني هذا الخميس قالت الوزيرة" إن غياب مخطط سنوي للتكوين بمؤسسة البريد حال دون تدارك الوضع لاكتساب الخبرة لدى الموظفين الجدد" .

وأوضحت هدى فرعون في هذا الصدد" أن من بين الأسباب أيضا نقص الموارد البشرية الموجهة لخدمات التوزيع و نقص في بعض الوسائل الوجيستكية و أن التوظيف في هذه الفترة شمل أزيد من 3000 عامل من بينهم 70 بالمائة في الشق المالي".

المصدر: الإذاعة الجزائرية