كولومبيا تفوز على السنيغال وتتأهل للدور ثمن النهائي رفقة اليابان

فاز المنتخب الكولومبي لكرة القدم هذا الخميس على نظيره السنغالي بهدف مقابل صفر في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سامارا أرينا, في ختام الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة ضمن مونديال روسيا 2018.

وسجل المدافع الكولومبي ييري مينا في الدقيقة الـ 74 من عمر المباراة, لتصعد بذلك كولومبيا إلى الدور ثمن النهائي رفقة اليابان المنهزمة أمام بولونيا (0-1), وتخرج السنغال وبولونيا من المونديال.

يذكر أن المنتخب الكولومبي قد وصل إلى ربع النهائي في تاريخ مشاركاته في بطولات كأس العالم للمرة الأولى على ملعب "ماراكانا" في البرازيل في كأس العالم 2014, بعد أن تغلب على منتخب الأوروغواي (2-0) في الدور ثمن النهائي.