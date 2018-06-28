مونديال 2018: بلجيكا تفوز على إنجلترا بهدف دون مقابل

حققت بلجيكا، اليوم الخميس، فوزا ثمينا على انجلترا، بالفوز عليها بهدف دون مقابل، لتتربع على صدارة المجموعة السابعة في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول من بطولة كأس العالم لكرة القدم بروسيا 2018.

ودخل الفريقان المباراة وفي رصيدهما ست نقاط، بعد فوزهما على بنما وتونس في الجولتين السابقتين، مع أفضيلة نقاط اللعب النظيف لصالح إنجلترا لتساويهما حتى في فارق الأهداف والأهداف المسجلة، لكن حسمت بلجيكا الصدارة بفضل هدف عدنان يانوزاي بالدقيقة 51، لتواجه اليابان في الدور المقبل، فيما تلعب إنجلترا مع كولومبيا.

وبهذا الفوز رفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، محققا العلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد منتخب انجلترا عند ست نقاط في المركز الثاني، وحل المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وبقي منتخب بنما في مؤخر الترتيب بلا رصيد من النقاط عقب خسارته في مبارياته الثلاث.

وبات المنتخب البلجيكي الفريق الثالث الذي يحقق العلامة الكاملة في مجموعته بالنسخة الحالية للمونديال بعد منتخبي أوروغواي وكرواتيا في المجموعتين الأولى والرابعة على الترتيب.

وضرب منتخب بلجيكا موعدا في دور الستة عشر مع منتخب اليابان، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة، يوم الاثنين المقبل، فيما يلتقي المنتخب الانجليزي مع نظيره الكولومبي، متصدر المجموعة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل في دور الـ16.