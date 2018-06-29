الدرك الوطني يشدد على محاربة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ ومواقف السيارات

سطرت قيادة الدرك الوطني مخطط محكما لتأمين موسم الاصطياف 2018، الذي يرتكز أساسا على تجنيد أعوان الدرك لتأمين أماكن الراحة والاستجمام والشواطئ والطرقات.

وقال المقدم ميلي لونيس، رئيس مكتب الأمن العمومي بالقيادة العامة للدرك الوطني، على أثير القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إنه سيتم تكثيف الخدمات الخارجية في إطار المراقبة العامة للإقليم، من خلال تكثيف الدوريات الراكبة أو الراجلة، ونقاط مراقبة.

كما أوضح، أنه سيتم تدعيم التشكيلات الأمنية، بالأفراد والعتاد والوسائل التقنية، كما أنه سيتم ضمان الدوريات على مدار الساعة ليلا ونهارا.

من جهة أخرى، أكد المقدم ميلي لونيس، أن الدرك الوطني عازم على محاربة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ وأماكن التخييم والمواقف.

من جهة أخرى، كشف رئيس مكتب الأمن العمومي بالقيادة العامة للدرك الوطني، عن تسجيل أكثر من نصف مليون مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر للدرك الوطني، الذي وضع في خدمة المواطنين من أجل التبليغ، وذلك خلال الخمسة الأشهر الأولى من السنة الجارية مشيرا في الوقت ذاته، إلى توقيف 359 مجرم متلبس بعد استغلال هذه المكالمات.