ألعاب متوسطية 2018الجيدو: بويعقوب 100 كلغ و عسلة 78 كلغ يكتفيان بالبرونز

أنقذ المصارعان لياس بويعقوب (أقل من 100 كلغ) و صونيا عسلة ( 78 كلغ) ماء وجه الجيدو الجزائري في الألعاب المتوسطية2018 بتاراغونا (إسبانيا) بعد حصولهما اليوم الجمعة على الميدالية البرونزية في وزنهما.

وتغلب بويعقوب في نهائي البرونز على التونسي أنيس بن خالد بالعلامة الكاملة (إيبون) فيما فازت عسلة على الإسبانية سارة ألفاراز بنفس الحركة (إيبون) ليرتفع بذلك رصيد الوفد الجزائري في الميداليات إلى تسع (ذهبيتان 3 فضيات و 4 برونزيات).

و صرحت حاملة اللقب الإفريقي أنا سعيدة بحصولي على هذه الميدالية بعد خيبتي في ألعاب مرسين, حيث لم أحصل على أي ميدالية. و تكمن سعادتي الكبيرة في أننا لم نحضر جيدا لهذه المنافسة

من جهته, ابى بويعقوب إلا أن يقدم الشكر لمدربه عمار بن يخلف الذي ساعده كثيرا في الحصول على الميدالية البرونزية حيث قال: كانت

المنازلة من أجل نيل البرونز صعبة للغاية أمام منافس واجهته عدة مرات في البطولات الإفريقية.

و رغم تحضيرات متواضعة و قلة الإمكانيات, إلا أن هذه الميدالية تعتبر خير مكافأة على مجهوداتي .

في المقابل, فشلت كوثر وعلال المتوجة بميدالية برونزية في مرسين في تكرار نفس الإنجاز بعد هزيمتها أمام السلوفينية باتريسيا برولين بحركة إيبون.

و بهذه الحصيلة المتواضعة فشل المنتخب الجزائري المشكل من 13 مصارعا و مصارعة من تحقيق رهانه المتمثل في تحسين حصيلة ألعاب مرسين2013 بتركيا عندما حصد ثلاث ميداليات برونزية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية