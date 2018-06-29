إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سّلم إرهابي نفسه هذا الجمعة للسلطات العسكرية بتمنراست ويتعلق الأمر بالمسمى"عقباوي بادي"المدعو"أبو الحسن"الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبيي. سّلم إرهابي نفسه اليوم 29 جوان 2018 للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة وبحوزته مسدس آلي كلاشينكوف ومخزن ذخيرة مملوء.

يتعلق الأمر بالمسمى"عقباوي بادي"ي المدعو"أبو الحسن"الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012".

وذكرت الوزارة بأن هذه النتائج"تؤكد مرة أخرى إصرار وعزم كافة مكونات الجيش الوطني الشعبي على بسط الأمن والسكينة عبر مختلف أنحاء البلاد وتطهيرها مما تبقى من ظاهرة الإرهاب".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج