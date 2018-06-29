الفريق قايد صالح في زيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال السبت والأحد المقبلين

يقوم الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يومي السبت والأحد المقبلين بزيارة إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال"الرئيس الراحل هواري بومدين"، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وسيعقد الفريق قايد صالح في اليوم الأول من الزيارة،"لقاء توجيهيا مع إطارات وطلبة الأكاديمية ليترأس في اليوم الموالي باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني مراسم حفل تخرج الدفعات بهذه المؤسسة التكوينية المرموقة"، يوضح المصدر ذاته.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج