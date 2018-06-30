ترحيل اكثر من 360 مهاجرغير شرعي الى النيجر

استقبلت ولاية غرداية امس الجمعة أكثر من 360 مهاجرا غير شرعي سيتم ترحيلهم إلى النيجر مرورا بولاية تمنراست. العملية هذه نظمتها وزارة الداخلية بمشاركة عدة قطاعات.

وقد حضي المهاجرون باستقبال مميز وقدمت لهم الرعاية الصحية والوجبات الغذائية. ويرافقهم في ذلك فرقة طبية وبتغطية أمنية شاملة.

ويوضح في هذا الصدد، بوعلام عمراني الأمين العام لولاية غرداية "أن مركز العبور مجهز بكل وسائل الراحة التي تضمن سلامة المهاجرين وهذا بشهادة ممثلين عن منضمات دولية حاضرين قفي هذه العملية"

ومن جانبه، صرح بدر الدين بورورو، ممثل الهلال الأحمر الجزائري، والذي رافق القافلة من العاصمة مرورا بغرداية ليصل معها إلى نقطة الوصول بتمنراست "ان جميع الإمكانيات متوفرة من أغذية ورعاية صحية كما أننا حضينا باستقبال جيد في كل ولاية نمر عبرها".

وبدوره أوضح في هذا الصدد باسكال هينكنز ممثل الهيئة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بملف الهجرة، "أن السلطات الجزائرية مشكورة على السماح لنا بحضور عملية ترحيل المهاجرين إلى منطقة الساحل الصحراوي لاسيما النيجر كما اشكر جميع من ساهم في هذه العملية".

جدير بالذكر أن عمليات ترحيل مماثلة تمت في أوقات سابقة وجميعها مرت في ظروف جيدة ولاقت استحسان الجميع على المستوى الداخلي والخارجي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية