أويحيى اليوم بنواكشط لتمثيل الرئيس بوتفليقة في قمة الاتحاد الافريقي

يحل الوزير الأول أحمد أويحيى، اليوم السبت بمدينة نواكشط لتمثيل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في القمة الواحدة والثلاثين (31) لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنتظر اجراؤها يومي الأحد والاثنين، حسبما أشار إليه بيان مصالح الوزارة الأولى.

وأوضح البيان أن "الوزير الأول السيد أحمد أويحيى سيحل اليوم السبت بمدينة نواكشط الموريتانية لتمثيل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في القمة الواحدة والثلاثين (31) لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستجرى في 1و2 جويلية 2018".

كما أكد البيان أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية السيدعبد القادر مساهل.