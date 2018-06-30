مونديال روسيا 2018: تأهل المنتخب الفرنسي بعد إقصائه للأرجنتين بنتيجة 4-3

تأهل المنتخب الفرنسي إلى دور الربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم في روسيا بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني 4-3 اليوم السبت على ملعب كازان أرينا في دور الثمن النهائي للبطولة.

وجاءت المباراة مثيرة منذ دقائقها الأولى حيث سيطر الفريق الأرجنتيني على الدقائق الأولى ولكن سرعان ما فرضت الديوك الفرنسية أسلوبها على المباراة حتى النهاية.

ويدين منتخب فرنسا بالفضل في هذا الفوز لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي سجل الهدفين الثالث والرابع وحصل بنفسه على ضربة الجزاء التي جاء منها الهدف الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث تقدم انطوان جريزمان نجم اتلتيكو مدريد الإسباني بهدف لفرنسا في الدقيقة 13 من ضربة جزاء ثم أدرك انخل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان التعادل للأرجنتين في الدقيقة 41.

وأضاف جابريل ميركادو مدافع اشبيلية الإسباني الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 48 ثم تعادل بنجامين بافار مدافع شتوتجارت الألماني لفرنسا في الدقيقة57.

وتقمص مبابي دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لفرنسا في الدقيقتين 64 و68 وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل البديل سيرخيو اجويرو مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثالث للأرجنتين.