أويحيى يحل بنواكشوط للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي

حل الوزير الأول أحمد أويحيى، ظهيرة السبت بنواكشوط لتمثيل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في القمة ال31 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي، المقررة يومي الأحد و الاثنين في العاصمة الموريتانية.

و يرأس السيد أويحيى الذي كان في استقباله الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حمدين، الوفد الجزائري في أشغال قمة رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية التي تنظم هذه السنة تحت شعار "كسب المعركة ضد الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا".

و يرافق الوزير الأول في هذه القمة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

و سبقت أشغال القمة ال31 لرؤساء الدول و الحكومات، أشغال الدورة ال33 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.