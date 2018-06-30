ديوان الأرصاد الجوية يحذر من ارتفاع درجات الحرارة ب17 ولاية

أصدر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، هذا السبت، خريطة لليقظة تخص ارتفاع درجات الحرارة في 17 ولاية من شرق وجنوب البلاد فيما بقيت الحرارة موسمية في ولايات الوسط مع ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة.

وستمتد هذه الموجة من الحرارة التي بدأت أمس الجمعة إلى غاية غد الأحد أين ستبدأ في الانخفاض بالولايات الشرقية ثم بولايات الجنوب ابتداء من الاثنين المقبل، حسب ما علم لدى الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وتم تسجيل 46 درجة في ولاية قالمة، 45 بعنابة، 44 بسكيكدة والطارف، 43 بولايات البويرة والواد وورقلة، في حين تجاوزت درجات الحرارة 45 درجة بوسط الصحراء.

ويعود هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلى صعود هواء من الصحراء والواحات نحو الشمال ، لاسيما بالمناطق الشرقية حسب ما علم من مصدر من الديوان الذي أكد أنه سيتم تسجيل تراجعا ملحوظا في ابتداء من غد الأحد في المناطق الشرقية.

أما الارتفاع المسجل في مناطق الوسط فهو راجع إلى"الارتفاع في نسبة الرطوبة التي بلغت 75 بالمائة بالمناطق الساحلية"، حسب المصدر ذاته، مشيرا إلى الدرجات المسجلة فيها"تظل موسمية"، كما هو الحال بالنسبة للجزائر العاصمة التي سجل بها 31 درجة.

ويصدر الديوان خريطة اليقظة لتحذير المواطنين من تغير الطقس لاتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة أولائك الذين يمارسون"نشاطات حساسة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج