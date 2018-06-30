قمة نواقشوط : إدراج قضية الصحراء الغربية بصفة منفصلة لأول مرة في جدول الأعمال

تناقش القمة الـ 31 لرؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي بالعاصمة الموريتانية نواقشط،هذا الأحد التي يشارك فيها الوزير الأول احمد اويحى ممثلا لرئيس الجمهورية،، قضية الصحراء الغربية لأول مرة كبند قائم بحد ذاته ومنفصل عن المسائل الأخرى في جدول الأعمال.

و اعتبر وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك في تصريح للإذاعة الجزائرية أن “هذه القمة منعطف هام بالنسبة للقضية الصحراوية فهي المرة الأولى التي تسجل فيها في جدول أعمال القمة كبند قائم بحد ذاته ومنفصل عن المسائل الأخرى”.

وأكد ولد السالك أن قضية الصحراء الغربية ”لن تعالج في الإطار العام والشامل للنزاعات ، وانه سيتم مناقشتها على مستوى رؤساء الدول والحكومات الذي يحصلون لأول مرة على تقرير حصري ومنفصل حول هذه المسألة”، مضيفا أن الاتحاد الافريقي له موقف واضح من الصحراء الغربية وما على المغرب سوى احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي الذي صادق عليه بعد انضمامه للاتحاد وعدم انتهاك الحدود الدولية المعترف بها وعدم انتهاك أراضي اتلغير باستعمال القوة .

المصدر : الإذاعة الجزائرية