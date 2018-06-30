مونديال 2018 : الأورغواي يضرب موعــدا للمنتخب الفرنسي في ربع النهائي

تأهل المنتخب الأوروغواياني هذا السبت إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم المقامة بروسيا، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد (2-1) أمام المنتخب البرتغالي.

وتألق المهاجم الأوراغوياني إدينسون كافاني بثنائية في شباك الحارس البرتغالي الحارس روي باتريسيو في الدقيقتين 7 و62، فيما أحرز بيبي، هدف البرتغال الوحيد، في الدقيقة 55.

وشهد اللقاء تضييع مهاجم برشلونة لويس سواريز ضربة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 22، بعد تدخل بارع من الحارس روي باتريسيو.

ويواجه منتخب أوروغواي، في ربع نهائي كأس العالم ، نظيره الفرنسي الذي تغلب على الأرجنتين بـ4-3 .

واختير إدينسون كافاني، رجل المباراة، بعدما أحرز هدفين منحا الأوروغواي تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي

وأصبح في رصيد مهاجم البياسجي ثلاثة أهدافه في المونديال حتى الآن، بعدما أنهى دور المجموعات بهدف يتيم في شباك روسيا .

المصدر : الإذاعة الجزائرية