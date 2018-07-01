ألعاب تارغونا 2018 : الــجزائـــر تنهــي المنــافســـة بـ 13 ميــداليــة

ارتفع رصيد الجزائر من الميداليات إلى 13 ميدالية بعدما توج كل من العداء محمد ياسر تريكي بالفضة في سباق القفز الطويل والمنتخب الوطني رجال في سباق 400 متر تتابع هذا في اطار الجولة 9 و ما قبل الأخيرة للطبعة 18 لمنافسات العاب البحر الابيض المتوسط بتاراغونا (اسبانيا).

وفي الدور النهائي الذي جمع 11 قافزا، حقق الرياضي محمد ياشر تريكي الميدالية الفضية بعد قفزة ب 8,1 متر (أحسن اداء له هذا الموسم) و التي احرزها في المحاولة الثالثة.

وعقب هذا الانجاز قال محمد ياسر تريكي "انني مسرور جد بهذه الميدالية، لقد كانت المهمة صعبة بسبب تغير الرياح مما عرقل ادائي لكن فرحتي كبيرة جدا لأنه ليس اختصاصي بما أنني ركزت بنسبة اكبر هذه السنة على القفز الثلاثي فقط".

وأضاف ذات الرياضي قائلا أن هدفه الرئيسي يتمثل في الألعاب الاولمبية بطوكيو سنة 2020 و في البطولة الافريقية المرتقبة شهر اغسطس المقبل.

ومن جهة اخرى, تمكن الفريق المكون من العدائين مليك لحولو و ادريس لعرج و محمد بلبشير و كذا ياسين حتحات في اقتناص المركز الثالث في سباق 4 مرات 400 متر خلف اسبانيا (المركز الثاني) ايطاليا (المركز الأول).

المصدر : الإذاعة الجزائرية