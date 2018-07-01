بمشاركة الوزير الأول ممثلا لرئيس الجمهورية ..انطلاق أشغال القمة الـ 31 للاتحاد الإفريقي بنواكشوط

01/07/2018 - 10:14

انطلقت هذا الأحد بالعاصمة المريتانية نواكشوط أشغال القمة الـ 31 لرؤساء دول و حكومات  الاتحاد الإفريقي بمشاركة الوزير الأول, أحمد أويحيى بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, بحيث تنظم هذه  السنة تحت شعار "كسب المعركة  ضد الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا".

و أكد الرئيس الموريتاني, محمد ولد عبد العزيز لدى افتتاح أشغال القمة, أن  إفريقيا تواجه تحديات أمنية لاسيما الإرهاب و التطرف و المخدرات و تضاعف بؤر  التوتر مما يستدعي وضع مقاربة جماعية  و تنسيق الجهود لتحقيق التنمية.

و سيعكف القادة الإفريقيون أثناء هذه القمة على القضية الشائكة المتعلقة  بالمخدرات لجعل القارة موطن السلم و الاندماج و التنمية الاقتصادية.

و حسب رأي قادتها, يجب على إفريقيا التي تواجه مختلف الأزمات أن تعطي  الأولوية للحوار لحل النزاعات بإيجاد حلول إفريقية بحتة.

و في هذا الإطار, ستكون مسألة الصحراء الغربية في صميم الاهتمامات لأنها  ستدرج لأول مرة "كبند قائم في حد ذاته و منفصل" عن المسائل الأخرى المدرجة في  جدول أعمال القمة الـ 31 للاتحاد الإفريقي.

كما تم إدراج السلم و الأمن ضمن أجندة اجتماع القادة الإفريقيين الذين  سيدرسون سبل مجابهة الراديكالية و التطرف العنيف اللذان يعتبران ضمن العوامل  الرئيسية للتهديد الإرهابي.

و يتحمل الأفارقة وحدهم مسؤولية تسوية أوضاع الأزمات و النزاعات في الساحل  و ليبيا و جنوب السودان و مالي لاسيما التي تواجه الإرهاب و تفرعاته المختلفة. 

وسبقت أشغال القمة الـ31 لرؤساء الدول و الحكومات، أشغال الدورة الـ33 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

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الجزائر

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