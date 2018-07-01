ليبيا: إنقاذ 270 مهاجرا غير شرعي بينهم 11 طفلا و80 إمرأة

أنقذت قوات البحرية الليبية 270 مهاجرا غير شرعي أمس السبت قبالة سواحل مدينة الخمس غرب البلاد.

وقال العميد بحار أيوب قاسم, الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني, إن "دورية لحرس السواحل القطاع الأوسط (الزورق قمينس) تمكنت, من إنقاذ عدد (270) مهاجرا غير شرعي".

وبحسب المسؤول الليبي, فإن من بين المهاجرين (11) طفلا و(80) إمرأة كانوا على متن مركب خشبي كبير.

وأشار قاسم إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة وهى اريتريا وأثيوبيا وجنوب السودان ومصر وجزر القمر وبنغلاديش.

وعن مكان عملية الإنقاذ, قال قاسم إن عملية الإنقاذ "تمت شمال منطقة مدينة الخمس غرب البلاد", مضيفا أن المهاجرين غير الشرعيين تم نقلهم إلى نقطة الإنزال وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وفي انتظار تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سوق الخميس, بحسب المسؤول الليبي.

وتعد ليبيا من أكبر دول عبور المهاجرين الأفارقة على مستوى العالم, خاصة الذين يتنقلون من دول الجوار عبر الصحراء الليبية للوصول إلى السواحل الجنوبية لإيطاليا.

وزادت وتيرة محاولات الهجرة الى أوروبا في الفترة الأخيرة مع دخول فصل الصيف واعتدال أمواج البحر, حيث نفذت البحرية الليبية منذ مطلع العام الجاري عشرات عمليات الإنقاذ لمهاجرين قبالة سواحل البلاد.