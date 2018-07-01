مؤسسة سوقرال للنقل البري تفتح محطتها الـ68 في ولاية البليدة

تستلم مؤسسة تسيير محطات النقل البرية هذا الاحد المحطة الـ68 بمنطقة الاربعاء بولاية البليدة ما من شأنه فتح خطوط جديدة ما بين الولايات.

وكشف عز الدين بوشهيدة الرئيس المدير العام لمؤسسة سوقرال في تسجيل للقناة الإذاعية الاولى عن سلسلة تسليمات جديدة ستأتي تباعا شرق وغرب وجنوب البلاد ، أهمها المحطية البرية الكبرى ولاية البليدة التي ستدعم حركة تنقل الاشخاص في ولايات الوسط بشكل فعال.

هذا ودعما لتعزيز السياحة الداخلية وضعت مؤسسة سوغرال خطوطا جديدة لضمان نقل المسافرين المصطافين نحو الولايات الساحلية بما يستجيب لحاجات المواطنين.

المصدر :الاذاعة الجزائرية