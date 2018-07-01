وفاة الممثل عمار معروف عن عمر يناهز 76 سنة

انتقل الى رحمة الله الممثل عمار معروف المشهور بأدواره في المسرح والسينما هذا الاحد في مستشفى بالعاصمة حيث كان يتلقى العلاج حسبما علم لدى الجمعية الثقافية "أضواء" التي كان عضوا فيها.

وُلد عمار معروف بالجزائر العاصمة سنة 1942حيث بدأ مشواره الفني في المسرح و مثل الى جانب اكبر الممثلين مثل رويشد الذي تقاسم معه الخشبة في مسرحية "البوابون".

وفي السينما أدى الممثل أدوارا ثانوية لا سيما في "معركة الجزائر" للمخرج الايطالي جيلو بونتيكورفو.

ومثل ايضا في عدة مسلسلات تلفزيونية مثل "المصير" لجمال فزاز.

وسيوارى الفقيد الثرى بعد ظهر اليوم الاحد في مقبرة الرويبة بشرق العاصمة،حسبما اكد ذات المصدر.