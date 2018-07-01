نشرية خاصة : موجة حر تفوق الـ 48 درجة بـ 6 ولايات جنوبية يومي الأحد والاثنين

ستشهد ست (6) ولايات من جنوب الوطن يومي الأحد والاثنين موجة حر شديدة حيث من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة أو تفوق محليا 48 درجة، حسبما جاء في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و أشار المصدر ذاته إلى أنه "اثر موجة الحر الشديد التي ستميز ولايات جنوب الوطن خلال الساعات المقبلة من المتوقع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة قد تبلغ محليا أو تفوق 48 درجة في العديد من ولايات الوطن خلال يومي 1 و 2 جويلية على أقل تقدير".

وتتمثل الولايات المعنية في بسكرة و الوادي و ورقلة و جزء من شرق غرداية و أدرار وشمال تمنراست، حسب المصدر ذاته.

كما نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد خريطة لليقظة تعلن عن تسجيل ارتفاع محسوس في درجات الحرارة في أربع ولايات لشرق الوطن (برج بوعريريج و سطيف و خنشلة و تبسة).

ونشر الديوان أمس السبت خريطة لليقظة تخص ارتفاع درجات الحرارة في 17 ولاية من شرق وجنوب الوطن ستدوم إلى غاية يوم الاثنين.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج