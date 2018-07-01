الخبير فؤاد شحات للإذاعة :لا يوجد توافق بين النمو الزراعي وتزايد الكثافة السكانية في الجزائر

01/07/2018 - 13:18

دق البروفسورو المديرالسابق للمعهد الوطني للبحوث الزراعية فؤاد شحات ناقوس الخطر من اتساع الفجوة بين معدل النمو السكاني والنمو المسجل في القطاع الزراعي.

وقال البروفسور خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة هذا الأحد إنه وفي السنوات العشرين الماضية وعلى الرغم من الظروف المناخية غير الملائمة حقق قطاع الزراعة معدل نمو سنوي يزيد عن  6٪ لكنها حسب المتدخل تبقى نسبة غير كافية  ولا تتلاءم مع معدل النمو السكاني الذي تقدر نسبته ب 2 بالمئة سنويا ما يعني يردف البرفسور شحات أن الفجوة سوف تتسع وسوف نعجز عن تقليصها بسهوله إذا ما استمر الوضع على حاله .

واستدل ضيف القناة الثالثة ببعض الأرقام والتي تفيد بأننا اليوم ومع كثافة سكانية تقدر ب 42 مليون نسمة لا يمكننا توفير 80 إلى  85٪ مما نستهلكه متسائلا "من الذي سيغذي الجزائريين" في عام  2050  عندما نبلغ 60 مليون نسمة و 90 مليون نسمة في 2100.

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة

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