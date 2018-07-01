قايد صالح يشرف على تخرج 3 دفعات من الضباط بالأكاديمية العسكرية بشرشال تيبازة

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح هذا الأحد بالأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين" على تخرج ثلاث دفعات من الضباط حملت اسم المجاهد "المرحوم بن مصطفى بن عودة" في أجواء احتفالية عسكرية باهرة تترجم المستوى العالي من الاحترافية الذي بلغته القوات المسلحة للبلاد.

وكان الفريق قايد صالح قد حل أمس السبت بالأكاديمية العسكرية لشرشال أين كان في استقباله قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر و قائد الأكاديمية اللواء علي سيدان حيث استهل زيارته بتسمية ملحقة الأكاديمية باسم "الشهيد عبان رمضان" وتكريم عائلته بالمناسبة.

كما قام الفريق قايد صالح عشية ترأسه اليوم مراسيم تخرج الدفعات باسم فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بتدشين وتفقد بعض المرافق الإدارية و البيداغوجية للمدرسة الملحقة قبل أن يتابع عرضا شاملا قدمه قائد الأكاديمية اللواء علي سيدانحول التكوين العلمي والتقني والعسكري الذي تمنحه هذه القلعة التكونية العريقة لطلبتها ومتربصيها ويعقد بالمناسبة لقاءا توجيهيا مع إطارات وطلبة الأكاديمية.

و شملت الدفعات المتخرجة اليوم برسم السنة الدراسية 2017-2018 بعد فترة تكوين عسكري و علمي ثري و مكثف رفيع المستوى الدفعة ال11 من التكوين العسكري المشترك القاعدي و الدفعة ال49 من التكوين الأساسي و الدفعة ثانية لضباط دورة ماستر.

وخلال اللقاء التوجيهي الذي تابعه كل أفراد وحدات الجيش الوطني الشعبي عبر النواحي العسكرية الستة عن طريق تقنية التحاضر عن بعدي أكد الفريق قايد صالح أنه "لا خوف على الجزائر ولا على مستقبلها مهما اشتدت التحديات والرهانات".

وقال الفريق قايد صالح :"إن ما عجز الاستعمار عن تحقيقه في أرض الجزائري لم و لن يصل إليه غيرهي و هذا عهد و قسم غليظ سيتوارثه أبناء الجزائر الأحرار الأوفياء لنوفمبر و لثورته المظفرةي كابرا عن كابر ي فلا خوف على الجزائر ولا على مستقبلها مهما اشتدت التحديات ومهما عظمت الرهانات فالجزائر أعظم من أي تحدي وأكبر من أي رهان".