هجوم يستهدف جنودا فرنسيين من قوة "برخان" في غاو شمال مالي

أفادت مصادر عسكرية مالية وغربية هذا الأحد, أن هجوما استهدف جنودا فرنسيين من قوة "برخان" في منطقة غاو شمال مالي.

وأضافت المصادر "أن الجنود الفرنسيين في عملية برخان العسكرية تعرضوا لكمين على أيدي إرهابيين" قرب مدينة بوريم, وذلك بعد يومين من هجوم دام على مقر قيادة قوة مجموعة الساحل في سيفاري بوسط البلاد أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى.

وقال مصدر محلي إن سيارة ملغومة انفجرت في دورية فرنسية مالية مضيفا أن الدورية تعرضت بعد ذلك لإطلاق نار, وأكدت قوة "برخان" الفرنسية في المنطقة حدوث واقعة في غاو لكنها أحجمت عن ذكر تفاصيل.

و قال متحدث باسم الجيش الفرنسي إنه لا يمكن تأكيد وقوع قتلى بين صفوف الجنود الفرنسيين في الوقت الحالي, إلا أنه أشار إلى وجود "عدد من الضحايا المدنيين, من بينهم أطفال".

و تعهد الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا في وقت سابق اليوم بـ"تعقب الإرهابيين في بلاده "حتى آخر مخابئهم" وذلك غداة هجوم انتحاري استهدف مقر قيادة قوة مجموعة دول الساحل في مدينة سيفاري أسفر عن مصرع جنديين ماليين ومدني.