روسيا تزيح إسبانيا من طريق التأهل للدور ربع النهائي

أطاح المنتخب الروسي بنظيره الإسباني في اللقاء الذي جمع بينهما هذا السبت لحساب الدور ثمن النهائي من مونديال 2018، وتأهل بذلك لدور ربع النهائي، بعد الفوز (4-3) بركلات الترجيح، وبعد أن انتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق (1-1).

وينتظر المنتخب الروسي الفائز من مواجهة كرواتيا والدنمارك لملاقاته في مباراة دور الثمانية ليكون أصحاب الأرض ثالث المتأهلين لربع النهائي بعد فرنسا والأوروغواي.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 12، حين تسبب سيرجيو راموس في هدف لصالح المنتخب الأسباني بعدما ارتطمت الكرة في قدم سيرجي ايجناشيفيتش لتسكن شباك المنتخب الروسي.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق أدرك أريتم دزوبيا هدف روسيا من ضربة جزاء لتصبح النتيجة النتيجة متعادلة بين الفريقين وتستمر كذلك طيلة الشوط الثاني من اللقاء وطيلة الشوطين الإضافيين.