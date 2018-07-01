ولد السالك : انشاء آلية لإيجاد حل بين الصحراء الغربية و المغرب "قرار تاريخي"

01/07/2018 - 20:50

اكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم  ولد السالك اليوم الاحد بنواكشوط ان انشاء آلية لإيجاد حل للنزاع بين الجمهورية العربية الصحراوية  الديمقراطية و المغرب يعتبر "قرارا تاريخيا".

و أوضح ولد السالك في تصريح للصحافة بأن "هذا القرار جاء ليجدد التأكيد  على تمسك الاتحاد الإفريقي  بحقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال".

و أدلى رئيس الدبلوماسية الصحراوية بهذا التصريح عقب تقديم تقرير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي  موسى فقي محمد حول الصحراء الغربية بمناسبة انعقاد القمة الـ31 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي .

كما أضاف ان القمة قد قررت انشاء آلية على مستوى رؤساء الدول من اجل "العمل على ايجاد حل بين الجمهورية الصحراوية و المغرب".

و تابع قوله ان هذه الالية ستعمل بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة من اجل وضع "حد لهذا النزاع الذي طال امده بين الجمهورية الصحراوية و المغرب". 

و أشار في هذا الخصوص الى ان هذا القرار يستند الى "قرارات و مواقف الاتحاد الإفريقي التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال".

كما اعرب  ولد السالك عن ارتياحه لهذا الموقف من الاتحاد الإفريقي  "الذي لا يمكن فصله عن البحث عن حل بين الجمهورية الصحراوية و المغرب".

وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا التي يحتلها المغرب منذ 1975  بعد مغادرة القوات الاسبانية لها و لازالت حتى اليوم  مدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة وبالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

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