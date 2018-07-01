أعضاء المجلس الشعبي الوطني يصادقون على قائمة نواب رئيس المجلس

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني هذا الأحد بالجزائر العاصمة، بالأغلبية على قائمة نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني للسنة الثانية من الفترة التشريعية الثامنة ، هذا وقد تمت المصادقة على قائمة نواب رئيس المجلس خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة.

وتضم قائمة نواب رئيس المجلس تسعة نواب هم : عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الرزاق تربش مراد حليس ومحمد موساوجة والحاج العايب ، وعن التجمع الوطني الديمقراطي حسان بونفلة ومحمد العيد بيبي وهدى طلحة، وعن حركة مجتمع السلم إسماعيل ميمون وعن النواب الأحرار محمد هلالي.

ويندرج انتخاب نواب رئيس المجلس وفقا للمادة 130 من الدستور الفقرة 2 وكذا المادتين 12 و 13 من النظام الداخلي للمجلس، حيث ينتخبوا لسنة واحدة قابلة للتجديد.

وفي هذا الإطار دعا بوحجة نوابه إلى ضرورة"التحلي باليقظة لتجسيد البرنامج المسطر والرقي بمؤسسات الدولة والعمل التشريعي والبرلماني إلى مستوى تطلعات المواطنين وإيصال انشغالاتهم إلى السلطات العمومية".

وأكد رئيس المجلس أن السنة الأولى من الفترة التشريعية الثامنة عرفت نشاطا تشريعيا"مكثفا" يعكس"التواصل الدائم بالمواطن"مشيدا بتحلي النواب بالمسؤولية العالية خلال ممارستهم لمهامهم والموضوعية التي ميزت مناقشاتهم والحوار والجو الديمقراطي الذي طبع أشغال مكتب المجلس.

من جهة أخرى، أشاد بوحجة ب"التجاوب الإيجابي للمجموعات البرلمانية وبالجهود التي بذلوها طيلة سنة كاملة من العمل والحوار البناء"، مهنئا مسؤولي المجموعات البرلمانية الذين تم تجديد الثقة فيهم وفقا لتشكيلاتهم السياسية وكذا الذين استخلفوا.

وتضم قائمة رؤساء المجموعات البرلمانية عن حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، وعن التجمع الوطني الديمقراطي بلعباس بلعباس، وعن حركة مجتمع السلم احمد صادوق، وعن الأحرار لمين عصماني، وعن تجمع أمل الجزائر تاج الطاهر شاوي، وعن الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء سليمان شنين، وعن جبهة المستقبل الحاج الغوثي، وعن جهة القوى الاشتراكية الصادق سليماني، وعن الحركة الشعبية الجزائرية الحاج الشيخ بربارة، وعن حزب العمال جلول جودي.

وتم بعد هذه الجلسة تنصيب رؤساء اللجان الدائمة ال12 للمجلس، ويتعلق الأمر بكل من عمار جيلاني رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وعبد المجيد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية وجمال قيقان رئيس لجنة الدفاع الوطني وتوفيق طورش رئيس لجنة المالية والميزانية وبخيري

حميد رئيس لجنة الشؤون القانونية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط ولعلوي سلوى رئيسة لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية.

ويرأس طواهرية الملياني لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة ومصطفى بوعلي لجنة الثقافة والاتصال والسياحة وبوعلام بوسماحة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني ويوسف برشيد لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية وفتحي خويل لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية وايبري جمال لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج