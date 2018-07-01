مونديال 2018: كرواتيا تقصي الدنمارك وتتاهل الى الربع النهائي

تأهل المنتخب الكرواتي لمواجهة روسيا في الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم ي و ذلك عقب فوزه اليوم الأحد على الدنمارك.

وفازت كرواتيا في المقابلة التي جمعتها بملعب مدينة نيجني نوفغورود على الدنمارك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي و الإضافي من مباراة الدور الستة عشر بالتعادل بهدف لهدف.

وتميزت المباراة بضغط هائل من لاعبي المنتخب الكرواتي على دفاع منتخب الدنمارك في الدقائق الأخيرة من المباراة و ذلك بعد السيطرة التي اظهرها المنتخب الدنماركي خلال الشوط الأول.

وسجلت الدنمارك الهدف الأول في المباراة في الثانية 58 من الشوط الأول عن طريق يورغنسوني في حين عدلت كرواتيا نتيجة المباراة في الدقيقة الرابعة عن طريق متنزوكيتشي لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح بعد انقضاء الوقت الاصلي و الاضافي للمباراة على هذه النتيجة.

ويلتقي المنتخب الكرواتي في دور ربع النهاية مع نظيره الروسي الذي تفوق بدوره في وقت سابق اليوم على منتخب إسبانيا بالضربات الترجيحية (4-3) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.