المكسيك: فوز اليساري لوبيز أوبرادور في الانتخابات الرئاسية

فاز المرشح اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالرئاسة في المكسيك وفق ما كشفت تقديرات رسمية تفيد بأنه حصل على ما بين 51 و53 بالمئة من أصوات الناخبين أمس الأحد.

أفادت تقديرات رسمية للمعهد الوطني الانتخابي المكسيكي أن المرشح اليساري أندريس مانويل لوبيز أوبرادور حصل الأحد على ما بين 51 و53 بالمئة من أصوات الناخبين في الاقتراع الرئاسي في المكسيك.

وأعلن رئيس المعهد لورنزو كوردوفا في رسالة أن لوبيز أوبرادور يتقدم على المرشح المحافظ ريكاردو أنايا بما بين 22,1 و22,8 بالمئة من الأصوات.

وجاء في المرتبة الثالثة مرشح الحزب الثوري المؤسساتي الحاكم خوسيه أنطونيو ميادي الذي حصل على ما بين 15,7 و16,3 بالمئة من الأصوات.

وأدلى نحو 89 مليون مكسيكي بأصواتهم أمس الأحد في الانتخابات العامة تعتبر "تاريخية" نظرا لعدد المناصب التي سيتم التصويت بشأنها على المستويين الفيدرالي والمحلي.