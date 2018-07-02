سونلغاز تطلق قافلة تحسيسية لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء لدى المواطنين

أطلق مجمع سونلغاز قافلة تحسيسية تجوب مختلف ولايات الوطن على أن تستمر إلى غاية الـ20 من نهاية شهر جويلية حيث تهدف هذه الأخيرة إلى ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء لدى المواطنين خاصة في فصل الصيف.

وفي هذا الجانب أوضح المكلف بالإعلام على مستوى الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء خليل هدنة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن المواطن الجزائري يستهلك 3.5 أضعاف المعدل العالمي للطاقة الكهربائية أي ما نسبته 60 بالمائة وترشيدا للاستهلاك العقلاني لهذا المورد الهام تم تنظيم هذه القافلة التحسيسية التي ستمس 16 ولاية عبر الوطن حيث كانت الانطلاقة من ولاية بسكرة.

وأضاف المتحدث ذاته أنه تفاديا للتذبذبات الموسمية خصصت قدرة كهربائية إضافية جديدة قدرت بألف و10 ميغاواط ما يتطلب ضبطا لمعايير الاستهلاك من خلال الاستثمار في هذا المورد مبرزا تكفل مؤسسة سونلغاز بكل الأعطاب التي تزيد في فاتورة الكهرباء.

المصدر:الإذاعة الجزائرية