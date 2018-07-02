اختتام الدورة العادية للبرلمان بغرفتيه هذا الاثنين

يختتم البرلمان بغرفتيه هذا الاثنين دورته العادية لسنة 2017/2018 التي تميزت بالمصادقة على نحو 20 مشروع قانون والرد على عدد كبير من الأسئلة الموجهة لأعضاء الحكومة وتنظيم عديد النشاطات في إطار الدبلوماسية البرلمانية.

وكانت هذه الدورة البرلمانية التي دامت 10أشهر تجسيدا للتعديل الدستوري الأخير مثقلة وثرية بالنقاشات التي سبقت المصادقة على القوانين ، حيث صوت المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة خلالها على 19 مشروع قانون من بينها 4 مشاريع قوانين عضوية (مشروع القانون العضوي الخاص باختصاصات مجلس الدولة، ومشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، ومشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وكذا مشروع قانون عضوي خاص بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية).

كما صادق نواب البرلمان على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وعلى مشاريع قوانين هامة تتوزع على عديد المجالات، السياسية والاقتصادية،والاجتماعية من بينها مشروع قانون النقد والقرض، مشروع قانون المالية 2018، مشروع قانون البريد والتجارة الإلكترونية بالإضافة إلى مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018.

وإلى جانب ذلك تمت المصادقة أيضا على جملة من مشاريع قوانين تندرج في إطار النصوص القانونية المنبثقة عن التعديل الدستوري واستكمال إصلاح منظومة العدالة منها مشروع قانون يتعلق بتنظيم السجون، مشروع قانون خاص بالإجراءات الجزائية وحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي و مشروع قانون خاص بالقضاء العسكري.

وفيما تعلق بالرد على الأسئلة الشفوية و الكتابية فقد أودع نواب المجلس الشعبي الوطني خلال هذه الدورة 452 سؤالا شفوي، و412 سؤالا كتابيا، تمت الإجابة على 133 سؤال شفوي و276 سؤال كتابي

الدورة العادية لسنة 2017/2018 اتسمت أيضا بخروج النواب للميدان و القيام بعدد من المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية للمشاريع التنموية ، كما كان للدبلوماسية البرلمانية نشاط مكثف من خلال المشاركة في مختلف

المنتديات البرلمانية الإقليمية و الجهوية و الدولية للدفاع عن مصالح الجزائر و تجديد مواقفها الثابتة والداعمة لقضية الشعب الفلسطيني وكذا نضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيرهضف إلى ذلك تأسيس المجلس وتنصيبه ل 107 مجموعة برلمانية للصداقة مع دول شقيقة وصديقة.

من جهة أخرى صادق أعضاء مجلس الأمة على نفس القوانين التي صوت عليها نواب المجلس الشعبي الوطني ،فيما وجه 108 سؤال شفهي لعدد من أعضاء الحكومة، تم الرد عليها خلال 14 جلسة علنية خصصت لهذا الغرض، علاوة على جلسات الاستماع لمناقشة برامج عمل بعض القطاعات الوزارية و بعثات استطلاعية لعدد من الولايات.

ويرى البرلماني والقيادي في حزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد سي عفيف في تصريح للقناة الاذاعية الأولى أن هذه الدورة كانت ثرية فيما يخص العدد الهام لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في مختلف القطاعات، في حين يعتقد النائب بلعباس بلعباس عن التجمع الوطني الديمقراطي بأن البرلمانيين عبروا عن توجهاتهم السياسية خلال هذه الدورة العادية وصوتوا وفق قناعة أحزابهم وهو ما يمثل حسبه دعامة قوية لتعزيز الديمقراطية

وفي تقييمه للدورة البرلمانية العادية قال جلول جودي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال إن هذه الدورة اتسمت أيضا بالخرجات الميدانية للنواب مشددا على أهمية اتخاذ القرارات اللازمة في حال تسجيل مشاكل و خروقات أما لخضر بن خلاف النائب عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة و البناء فعبر عن أمله في تكييف القانون الداخلي للبرلمان الذي يعود لعام 2000بما يتلائم و أحكام والمستجدات الذي يحملها دستور 2016

وسيكون مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان على رأس أجندة الدورة البرلمانية التي ستستأنف أشغالها سبتمبر القادم بعد إرجاء ه هذه الدورة بسبب الاختلاف الذي دار حوله.

المصدر :الاذاعة الجزائرية