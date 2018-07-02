وفاة 38 شخص و جرح 1808 آخرين خلال أسبوع

لقي 38 شخصا حتفهم و جرح 1808 آخرون في 1511 حادث مرور في الفترة الممتدة بين 24 إلى 30 جوان الماضي حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

و أوضح ذات البيان أن أثقل حصـيلة سجلت في ولايــة قالمة بوفاة 04 أشخاص و جرح 37 آخريــن على إثـر37 حادث مرور

و أضاف ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية نفذت 3599 تدخلا سمح بإخـــماد 2889 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة

أمــا فيمــا يخص العمليات المختلفة أشار البيان إلى أن وحدات الحماية المدنية نفذت 6774 تدخـلا فـي نفس الفترة لتغطية 6038 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.