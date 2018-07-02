وفاة 38 شخص و جرح 1808 آخرين خلال أسبوع

02/07/2018 - 13:15

لقي 38 شخصا حتفهم  و جرح 1808 آخرون في 1511 حادث مرور  في الفترة الممتدة بين 24 إلى 30  جوان الماضي  حسب بيان للمديرية العامة  للحماية المدنية.

و أوضح ذات البيان أن أثقل حصـيلة سجلت في ولايــة قالمة بوفاة 04 أشخاص و  جرح 37 آخريــن على إثـر37  حادث مرور

و أضاف ذات المصدر أن وحدات الحماية المدنية نفذت 3599 تدخلا سمح  بإخـــماد 2889 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة

أمــا فيمــا يخص العمليات المختلفة أشار البيان  إلى أن وحدات الحماية المدنية  نفذت  6774 تدخـلا فـي نفس الفترة لتغطية 6038  عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص  في خطر.

 

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