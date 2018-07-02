يوسف بوختش: مهرجان تيمقاد سيمح فرصة أكبر للأغنية الجزائرية

قال يوسف بوخنتاش المحافظ الجديد لمهرجان تيمقاد الدولي إن المغنين الجزائريين في مختلف الطبوع سيحظون بفرصة أكبر خلال الطبعة المقبلة للمهرجان الذي سيقام خلال الفترة الممتدة بين 26 و30 جويلية الجاري.

وأوضح بوخنتاش، خلال ندوة صحفية هذا الأحد أن أسماء من الوزن الثقيل ستحضر المهرجان لكن دون كشف المزيد، مضيفا أن البرنامج الكامل للطبعة سيتم الكشف عنها في غضون اليومين المقبلين.

يذكر أن يوسف بوخنتاش، الذي يعد أحد أبرز فناني الأغنية الجزائرية بمنطقة الأوراس، كان عين مؤخرا محافظا لمهرجان تيمقاد خلفا للخضر بن تركي.