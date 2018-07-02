بن غبريت: الإعلان عن نتائج مسابقة أساتذة التعليم الابتدائي هذا الأربعاء

أعلنت وزيرة التربية نورية بن غبريت هذا الاثنين أن نتائج المسابقة الوطنية الخارجية لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي والرتب الإدارية التي نظمت في 12 جوان الفارط ستعلن يوم الأربعاء المقبل.

و أوضحت الوزيرة على حسابها على الفايسبوك نتائج الامتحانات الكتابية لهذه المسابقة ستنشر يوم 4 يوليو 2018 على الساعة الخامسة مساء على موقع الديوان الوطني لامتحانات والمسابقات http://concours.onec.dz.

و أضافت الوزيرة أنه يتوجب على المترشحين المقبولين في المسابقة سحب استدعاءاتهم على نفس الموقع الالكتروني لاجتياز الامتحان الشفهي في 16 و17 جويلية المقبلين.

يذكر أن 740.000 مترشح كانوا مسجلين في هذه المسابقة الوطنية لتوظيف 8.586 أستاذ تعليم ابتدائي و الرتب الادارية.

ومن بين 8.586 منصب مفتوحي هناك 3.378 منصب لأساتذة التعليم الابتدائي و239 لرتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني و 213 لرتبة مقتصد و694 لرتبة نائب مقتصد و2.265 منصب لرتبة مشرف تربية و 300 منصب لملحق رئيسي بالمخابر و 1.407 منصب بالنسبة لملحق بالمخابر.