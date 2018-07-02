نور الدين بدوي من عين أميناس: سوناطراك هي قلب الاقتصاد الوطني وهي ''خط أحمر"

صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي هذا الاثنين بمنطقة السطح ببلدية إن أميناس (ولاية إيليزي) أن مجمع سوناطراك هو قلب الاقتصاد الوطني وهو ''خط أحمر".وأوضح الوزير خلال لقاء جمعه بإطارات المديرية الجهوية لسوناطراك (ناحية السطح) ''أن الذين يحاولون زرع البلبلة يجب عليهم أن يدركوا أن مجمع سوناطراك هو قلب الجزائر اقتصاديا ولا يجب المعاداة معه باعتبار أنه حاضر ومستقبل الجزائر ويجب على الجميع مرافقة هذه الحركية الاقتصادية الجديدة بكل تبصر ومسؤولية لرفع التحديات المستقبلية''.

وصرح بدوي أن قائمة الانجازات لا تزال مستمرة باستمرار مسيرة التنمية ويجب المحافظة على مثل هذه المشاريع الاقتصادية الطموحة والمتوسطة المدى لرفع التحديات المنتظرة، مشيرا إلى أن ''مثل هذه المشاريع بهذه المنطقة الحدودية أكبر دليل على أن المنطقة في قلب الإستراتيجية التنموية الوطنية بل هي القلب النابض لها''.

وأكد من جهة أخرى ''أن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يدعو الى تعزيز القدرات الباطنية خاصة منها مادة الغاز التي تعد من الموارد الحيوية''، لافتا في ذات السياق الى ''أن مساعي الدولة متواصلة في توسيع مجال البحث في الطاقات الباطنية وجعلها سندا تنمويا الى حين تحقيق التغيير الطاقوي المنشود من خلال البحث عن موارد طاقوية أخرى''.

وأشاد نور الدين بدوي من جهة أخرى بالدور الذي لعبه أفراد الجيش الوطني الشعبي للتصدي للهجوم الإرهابي على المجمع الغازي بتيقنتورين والتصدي القوي للذين سعوا لزعزعة الاقتصاد الوطني ''وهذا دليل آخر على الجاهزية التامة لأفراد الجيش الوطني الشعبي للمحافظة على أمن واستقرار البلاد وكذا الاقتصاد الوطني''.

ودعا الوزير بذات المناسبة الشباب ومختلف فعاليات المجتمع المدني إلى الدفاع بقوة عن مكتسبات الوطن والحفاظ على أمانة الشهداء والعمل على مواصلة مسيرة التنمية منوها بالأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لتنمية مناطق الجنوب وولايات الهضاب العليا على حد سواء.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي قد أشرف اليوم الاثنين على تدشين محطة تصفية ورفع ضغط الغاز بمنطقة "الغار" (120 كلم شمال مدينة إن أميناس).

ويرافق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في هذه الزيارة التي تدوم يوما واحدا -بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة- وزير الطاقة مصطفى قيطوني والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور.