تكوين مهني: تكريم المتفوقين لسنة 2018/2017

تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة تكريم 68 متفوقا من متخرجي قطاع التكوين المهني لسنة 2018/2017 من مختلف ولايات الوطن وستة حاصلين على منحة جزائرية ينحدرون من عدة دول افريقية.

وخلال اشرافه على حفل توزيع الشهادات، أوضح وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، أن "من بين المتفوقين أولئك الذين تابعوا تكوينا مهنيا في تخصصات ذات علاقة مباشرة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد"، خاصا بالذكر الفلاحة و الصناعة الغذائية الطاقات المتجددة، التقنيات الجديدة للاتصال والسياحة والبيئة والصيد البحري والصناعة والبناء والاشغال العمومية.

كما يتضمن هذا التعداد من المكرمين ستة متخرجين حاصلين على منحة جزائرية في اطار علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجزائر بنظرائها من الدول الافريقية وقد عبر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم.

وكشف الوزير بالمناسبة انه في اطار تطبيق قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ستشهد معاهد التعليم المهني مع الدخول المقبل الشروع في تدريس اللغة الامازيغية التي تم تدعيمها بمناصب مالية لأساتذة متخصصين.

وأضاف الوزير أن السنة التكوينية 2017/2018 تميزت بتزايد الطلب على التكوين، حيث سجل القطاع بمناسبة دورة فبراير 2018 التحاق 244.000 متربص جديد في مختلف انماط وأجهزة التكوين ووصل التعداد الإجمالي 650.000 متربص.

كما تميز هذا الدخول بتنوع عروض التكوين تماشيا مع استراتيجية الحكومة في مجال ملاءمة التكوين مع احتياجات التشغيل والتنمية.

وتم أيضا ابرام ثلاث اتفاقيات اطار مع وزارات الصناعة والمناجم، الصحة والسكان واصلاح المستشفيات وكذا الشباب والرياضة، في حين يحصي القطاع 894 اتفاقية خاصة بالشراكة على المستوى المحلي.

من جهة اخرى، ابرز مباركي ان السنة التكوينية الحالية شهدت ايضا "تحسين نوعية التكوين من خلال تعميم نظام التصديق على التكوين في مجال الإعلام الآلي من طرف الاكاديميات والهيئات الدولية"، مضيفا ان القطاع ادرج التكنولوجيات الحديثة في المنظومة التكوينية، سواء تعلق الامر بالنشاط التكويني او بالتسيير الاداري.

وأكد الوزير ان العمل بالتنظيم الجديد لمسار التعليم المهني انطلق بعد صدور المرسوم التنفيذي في 20 يوليو 2017 والمتضمن استحداث شهادة التعليم المهني المتوجة للطور الاول المنظم في ثلاث سنوات، وشهادة التعليم المهني العليا المتوجة للطور الثاني المنظم في مدة سنتين.