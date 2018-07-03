انطلاق المخطط الأزرق.. الشرطة تستحدث فرقة الدراجات الهوائية لحماية المصطافين

أشرف المدير العام للأمن الوطني مصطفى لهبيري، هذا الثلاثاء، على إطلاق المخطط الأزرق لحماية الشواطيء بمنتزه الصابلات.

وتحت شعار "جاهزية والتزام لحفظ النظام العام" وضعت تدابير وإجراءات أمنية جديدة لضمان أمن وسلامة المصطافين خاصة بالشواطئ، من بينها استحداث شرطة الدراجات الهوائية.

وأوضح رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب الشرطة نورالدين براشدي أنه تم ضخ قوة أمنية بشرية إضافية تكفل تغطية 22 شاطيء مسموح للسباحة بالجزائر العاصمة فضلا عن 11 مركز شرطة لحراسة الشواطئ الهامة مع إقحام العنصر النسوي.

من جهته أكد بن عبو محمد عبد الرحمن محافظ الشرطة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي استحداث فرقة للدراجات الهوائية على مستوى الجزائر مهمتها القيام بدوريات تواجد المصطافين والمنتزهات والمواقع الأُثرية، مشيرا إلى أن العملية ستعمم لاحقا على الولايات الساحلية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية