سليمان ملوكة للإذاعة:إصلاح نظام التقاعد ...ضرورة ملحة في الوقت الحالي

أبرز المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة هذا الثلاثاء ابرز الصعوبات التي يواجهها الصندوق حيث دعا إلى ضرورة اصلاح نظام التقاعد الذي أصبح مطلبا ملحا في الوقت الحالي خاصة بعد مرور 35 سنة على تطبيقه مضيفا أن هذا النظام أثبت محدوديته .

وأوضح سليمان ملوكة خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الاذاعية الثالثة أن اشتراكات العمال أصبحت غير كافية لصب معاشات المتقاعدين والتي يجب أن تكون خمسة اشتراكات من أجل متقاعد واحد ونحن اليوم في وضعية مشتركين اثنين فقط من أجل متقاعد واحد معتبرا أن هذا الرقم يبقى غير كاف.

كما أشار إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد يصب معاشات مباشرة وغير مباشرة الى 3.2 مليون متقاعد ضمن كثافة سكانية تقدر ب42 مليون نسمة.

واوعز ملوكة سبب التدهور الوضعية المالية للصندوق بالتوجه الكبير للعمال إلى التقاعد النسبي حيث بلغ عددهم مليون عامل أحيل على التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية 60 عاما وهذا بين عامي 2014 .2015.

واضاف ضيف الثالثة أن هذه الوضعية الصعبة للصندوق استدعت تدخل الدولة حيث قامت بضخ 500 ملياردينار في صندوق التقاعد إلى جانب اتخاذ اجراءات على جميع المستويات للشروع في اصلاح نظام التقاعد وذلك بتضافر الجهود مع العمال والمسؤولين والمسييرين.

وأكد المتحدث ذاته في الأخير انه حان الوقت لإصلاح نظام التقاعد الذي اصبح ضرورة ملحة خاصة بعد مرور 35 سنة على تطبيقه

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية